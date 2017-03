Turista estrangeira dirigindo kart bate em posto policial

Uma turista sul-coreana que alugou e dirigia um “go-kart” bateu em um posto policial localizado no distrito de Minato, em Tóquio, no domingo (5), informou a polícia.

O acidente ocorreu de tarde, por volta das 14h50, na área do Shiba Koen. A turista de 20 anos que aparentemente não conseguiu fazer uma curva em um cruzamento, invadiu a calçada e então bateu na parede do posto policial. Ninguém ficou ferido.

Acredita-se que a mulher estava junto com um grupo de outros turistas que alugaram go-karts no distrito de Shinagawa, sede da Mari Car Inc.

Os serviços oferecidos pela empresa também incluem o aluguel de roupas baseadas nos personagens do jogo, as quais os clientes podem vestir enquanto andam pela cidade, tornando a Mari Car popular entre os turistas.

Contudo, a Nintendo Co, desenvolvedora da popular série de vídeo game Mario Kart, está atualmente movendo uma ação judicial contra a Mari Car por violação de direitos autorais e exigindo que ela encerre suas operações.

Fonte: Mainichi Imagem: Twitter