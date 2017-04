Funcionários jogam vôlei em áreas de testes nucleares da Coreia do Norte

Um grupo de pesquisas da Universidade John Hopkins dos EUA analisou imagens de satélite tiradas no dia 16 deste mês da área de testes nucleares em Punggye-ri e publicou os resultados no dia 18 no site 38 North.

Segundo essa publicação, os pesquisadores verificaram partidas de vôlei ao ar livre realizadas em 3 instalações administrativas da área de testes nucleares. Especialistas sugerem que se trata de uma situação fora do normal.

“Há a possibilidade de estarem enviando uma mensagem de que a área de testes nucleares entrou em um estado de espera, ou simplesmente estão negligenciando a supervisão”, argumentaram os pesquisadores.

Este grupo de pesquisas está analisando imagens de satélite desta área de testes nucleares e, no dia 12 deste mês, verificaram que havia veículos em um túnel ao norte local, onde já haviam sido realizados alguns testes nucleares, e outras imagens que sugeriam atividades no local.

Coreia do Sul: “O Norte está preparado para realizar testes nucleares a qualquer momento”

O secretário de imprensa do Ministério de Unificação da Coreia do Sul, durante uma coletiva de imprensa realizada no dia 19 deste mês, declarou que a “Coreia do Norte está preparada para realizar testes nucleares a qualquer momento” e mostrou sua preocupação com a ameaça norte-coreana.

Além disso, sobre as partidas de vôlei realizadas no local de testes nucleares, o secretário fez a seguinte afirmação: “Não sei se houve partidas de vôlei, mas isso não é um fator importante para saber se o Norte realizará um teste nuclear. O mais importante é o Norte tomar a decisão correta em relação a como a comunidade internacional irá lidar com a situação”.

