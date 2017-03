Kuroneko Yamato irá renovar drasticamente os serviços de entrega

Como a Kuroneko Yamato está tendo um aumento nas entregas devido ao grande fluxo de pedidos feitos por Internet, embora enfrente um agravamento da escassez de motoristas, o sindicato dos trabalhadores pediu à empresa para limitar a aceitação de pedidos, pois seria muito difícil ela lidar com todas as entregas com o atual número de funcionários.

Devido a isso, a Yamato renovará drasticamente o atual serviço de entregas, mais especificamente, em relação aos 6 horários entre o período da manhã e da noite, em que a empresa pretende abolir o período de entrega entre o meio-dia e 14h, que é relativamente menos escolhido, permitindo os motoristas terem um descanso.

Além disso, para diminuir o tempo de término do serviço de entregas e coletas, a empresa pretende estudar a mudança do horário de entregas noturna, que atualmente termina às 21h, e pretende aplicar as mudanças no próximo ano fiscal.

Ademais, em relação à supressão da aceitação dos pedidos de entrega desejado pelo sindicato dos trabalhadores, a empresa começará as negociações sobre o aumento das taxas de entrega e a quantidade aceita das grandes empresas.

A indústria vem expandindo os serviços de entregas no mesmo dia do pedido e de especificação do horário de entrega, contudo, como as empresas irão lidar com o aumento do número de pedidos é um assunto comum. É provável que a mudança do sistema de serviços da Yamato afete o funcionamento de outras empresas.

Fonte: NHK News