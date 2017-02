Yamato enfrenta dificuldades na entrega de encomendas da Amazon e outros

Setor de entregas à domicílio passa por grave falta de trabalhadores em meio a aumento de entregas.



Junto ao aumento dos pedidos pela Internet, a quantidade de encomendas também cresceu subitamente e, como está muito difícil organizar o pessoal, o Sindicato dos Trabalhadores da grande empresa de entrega em domicílio Yamato pdeiu à empresa que suprima a aceitação de entregas nesta primavera.

A quantidade de entregas da Yamato realizada neste ano fiscal foi de 1.87 bilhão de itens, um aumento de 8% em relação ao ano fiscal anterior, e espera-se que este ano bata o maior recorde já registrado. Entretanto, a empresa não está conseguindo suprir a necessidade de funcionários e, atualmente, enfrenta uma grave escassez de trabalhadores.

Devido a isso, o Sindicado dos Trabalhadores da Yamato disse que é difícil a empresa acompanhar a quantidade de entregas com a atual mão de obra e, no período de um ano a partir de abril, pediu para que o número de entregas não aumente e deseja que a empresa comece a rejeitar alguns pedidos de entrega.

Além disso, o sindicato pedia a revisão dos serviços de reentrega e entrega em horários noturnos, já que está ligada com trabalho prolongado e, além disso, ele também deseja o aumento de preços das taxas de negociações em transações com altos valores em pedidos pela Internet.

Em relação a isso, a empresa entrou na discussão por trabalho e gestão, pois este é um grande problema nos negócios. Durante este período de agravamento da falta de trabalhadores, como as empresas irão lidar com o aumento do número de entregas junto ao aumento dos pedidos pela Internet será um desafio comum no mercado e, no futuro, isso pode se ligar com a revisão dos serviços de entrega no Japão.

Fonte: NHK News