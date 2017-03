Papel higiênico, tissue e outros papéis ficarão mais caros no Japão

Segundo um anúncio feito pela Nepia, uma das principais empresas de papel do Japão, a companhia irá aumentar o preço dos produtos de papel utilizados principalmente nas residências como lenço de papel (tissues), papel higiênico, papel de cozinha e outros a partir de Maio.

A alta nos preços se deve ao aumento acentuado no preço de importação e na escassez de mão-de-obra de entregadores, além da desvalorização do iene, que gerou a subida nos preços de importação da fibra vegetal e combustíveis fósseis. Na fase de envio dos produtos da empresa, as mercadorias estarão com um acréscimo de mais de 10% em seu preço de venda.

Há cerca de 1 ano e meio não houve um aumento nos preços dos produtos de papel e, caso reflita nos preços no varejo, um conjunto de 5 caixas de lenços de papel terá um acréscimo de aproximadamente ¥20 a ¥30.

A maior empresa de papéis do Japão, a Daio Paper também decidiu elevar os preços de seus produtos em 10% ou mais à partir de Maio, e espera-se que outras companhias sigam o mesmo caminho.

Fonte: NHK News Imagem: FNN News