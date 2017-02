Proprietário e gerente de konbini cobram multas de funcionários que faltam ao trabalho

O proprietário de 37 anos e sua esposa, que também atuava como gerente de uma loja “Seven Eleven” do bairro de Kita (Nagoia) estão sendo investigados pela polícia sob suspeita de violação das Leis das Normas do Trabalho.

Segundo a polícia, no período de 4 meses até dezembro do ano passado, os dois obrigaram 5 funcionários contratados como “arubaito” a assinarem um documento o qual constava que uma multa de ¥10.000 seria cobrada no caso de “ausências inesperadas no trabalho”. Dentre os funcionários, um deles teve que pagar ¥30.000 para os seus superiores.

As Leis das Normas de Trabalho proíbem utilizar ausências no trabalho como motivo para cobranças de multas ou penalidades.

De acordo com a polícia, os dois admitiram a suspeita. “Quando (os funcionários) faltam repentinamente, nós temos que trabalhar”, disseram ambos.

A Seven Holdings, que administra a marca Seven Eleven, deixou o seguinte comentário: “Nós iremos aprofundar a conformidade legal das lojas associadas”.

Em relação à Seven Eleven, no mês passado, uma loja de Musashino (Tóquio) obrigou uma estudante do colegial, que faltou ao trabalho por estar doente, a pagar uma multa referente a sua ausência. A empresa ordenou que a loja devolvesse o dinheiro à estudante por se tratar de uma atitude inadequada. Veja mais clicando aqui.

Fonte: NHK News