Japão reforça sistema de defesa após lançamento de mísseis da Coreia do Norte

O Japão está considerando reforçar sua capacidade de defesa de mísseis balísticos (BMD) em resposta aos 4 mísseis disparados pela Coreia do Norte, dos quais 3 caíram na Zona Econômica Exclusiva (EEZ) do arquipélago. O governo japonês pretende introduzir um sofisticado sistema BMD multicamada que seria capaz de lidar mais efetivamente com quaisquer outros lançamentos de mísseis.

Atualmente, o sistema BMD consiste de duas partes principais: o interceptor de mísseis SM3 transportado em destróiers Aegis das Forças de Autodefesa Marítima e os interceptores de mísseis em terra PAC 3 (Patriot).

“O sistema que temos não é suficientemente forte”, diz alto funcionário do governo

No entanto, o atual sistema BMD é considerado insuficiente por alguns. “Na minha opinião, o sistema que temos não é suficientemente forte. Não tenho certeza se seríamos capazes de lidar futuramente com somente estes dois sistemas BMD”, disse um alto funcionário do governo em resposta aos recentes lançamentos de mísseis norte-coreanos.

Como o Japão busca reforçar sua capacidade BMD, atualmente, o governo está debatendo se opta pelos mísseis THAAD ou um sistema de radar em terra “Aegis Ashore” e mísseis SM3.

Ao implementar o THAAD, seria possível aumentar de um sistema BMD de 2 níveis para 3, consistindo de mísseis SM3, THAAD e PAC-3, capazes de interceptar mísseis que se aproximam a altitudes de cerca de 500km, 150km e 15km respectivamente.

Após o lançamento dos 4 mísseis norte-coreanos no dia 6 de março, 3 reuniões do Conselho Nacional de Segurança foram realizadas, em que futuras contramedidas foram discutidas. A Coreia do Norte afirmou que fez testes de mísseis tendo como alvo as bases militares dos EUA no Japão.

No final daquele dia, o primeiro-ministro Shinzo Abe disse a um grupo de repórteres, “Até agora, a Coreia do Norte indicou que é capaz de lançar novos tipos de mísseis. Olhando o futuro, é provável que o país continue a provocar dessa maneira. Especificamente, acredita-se que o Norte possa lançar um novo tipo de míssil balístico intercontinental (ICBM) no futuro”.

De acordo com o Ministério da Defesa, na manhã de segunda-feira (6), por volta das 7h34, a Coreia do Norte lançou 4 mísseis de sua instalação na área de Tongchang-ri. Todos os mísseis viajaram cerca de 1.000km antes de caírem a uma distância de 300km a 350km ao largo da costa da província de Akita, na Península de Oga. O Ministério de Defesa Nacional da Coreia do Sul indicou que a altitude máxima dos mísseis foi de 260km.

Fonte: Mainichi Imagem: ANN