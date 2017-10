Tufão Nº21 se forma no Pacífico

O tufão Nº21, chamado Lan, se formou no Pacífico, na área das Ilhas Carolina, às 3h desta segunda-feira (16), de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O tufão avança na direção noroeste à medida que se desenvolve. Embora seu trajeto ainda não esteja certo, há possibilidade de continuar sua rota em direção norte e se aproximar do arquipélago japonês.

Atualmente, o tufão Nº21 se desloca a uma velocidade de 10Km/h com pressão atmosférica de 1.000hPa. A velocidade máxima dos ventos perto do centro é de 65Km/h, com rajadas de até 90Km/h.

Fonte: Weathernews, JMA Imagem: JMA