Tufão Nº21 evolui para “super gigante” e atingirá o Japão amanhã

Segundo as observações da Agência Meteorológica do Japão (JMA), o Tufão Nº21 evoluiu para “super gigante” (cho ogata). O tufão está prosseguindo para o norte, em direção ao Japão, na velocidade de 15km/h.

A pressão ao centro equivale a 950hPa e velocidade máxima dos ventos no centro varia entre 144~216km/h. Em um raio de 220km a partir do centro, sopram-se ventos de 90km/h ou superior.

Prevê-se que o tufão continuará subindo sem mudar sua rota e atingirá o Japão no entardecer de sábado (21). Após atingir as Ilhas Daito, em Okinawa, o tufão irá manter sua força e prosseguir para a direção da ilha principal.

Devido à aproximação do tufão, além das nuvens carregadas de chuva, as atividades das frentes atmosféricas que irão estacionar na ilha principal trarão chuvas extremamente fortes e até violentíssimas em algumas regiões nas áreas voltadas ao Pacífico do leste e oeste do Japão entre sábado (21) e segunda-feira (23).

Nas Ilhas Daito e proximidades, os ventos se intensificarão cada vez mais na noite de sexta-feira (20). Especialistas preveem rajadas de ventos fortíssimas de 108~162km/h, ondas de até 13m de altura e maré violenta.

Nas regiões do leste e oeste do Japão, por causa da passagem do tufão, espera-se que o tempo fique instável em uma vasta área a partir de domingo (22).

A JMA alerta os cidadãos sobre o perigo de inundação e deslizamento de terra por pancadas de chuva, inundação e enchentes de rios, tempestades e maré alta em várias áreas.

Fonte: NHK News