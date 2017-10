Tufão Nº21 está se intensificando e segue em direção ao Japão

Atualmente, o tufão Nº21, Lan, carrega ventos de 126Km/h perto de seu centro com rajadas de até 180Km/h, enquanto se desloca a uma velocidade de 15Km/h ao longo do Pacífico.

Projeções de modelo por computador mostram que o tufão poderá se transformar em uma tempestade extremamente grande no Pacífico nordeste enquanto se intensifica seguindo em direção ao arquipélago japonês.

O tufão, que atualmente está a 965Km ao leste da Filipinas, pode se intensificar rapidamente para um supertufão e cada vez mais ser uma ameaça para Okinawa.

“Condições favoráveis relativas ao ambiente vão persistir permitindo uma rápida intensificação do tufão Lan,” disse o Centro de Alerta de Tufão (JWTC).

As previsões recentes também mostram que o tufão poderá afetar a ilha principal do Japão de forma significativa.

De acordo com a recente atualização de monitoramento do Centro de Alerta de Tufão, o Lan vai começar a se aproximar da ilha principal do Japão no final de semana como uma tempestade de categoria 2 ou 3.

O Lan não é o primeiro grande tufão que atingiu o Japão nesta temporada. O arquipélago sofreu consequências dos tufões Noru e Talim em agosto e setembro, respectivamente.

Fonte: Express.co, JTWC Imagem: Tenki.jp

Salvar