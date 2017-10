Sobe o número de mortos e feridos em consequência do forte tufão Nº21

Sobe para sete o número de mortos com passagem do tufão Lan, em amplas áreas do Japão, que trouxe fortes chuvas e ventos, informaram autoridades na segunda-feira (23). Cem outras pessoas ficaram feridas.

O tufão de número 21 avançou em terra na província de Shizuoka, central do Japão, na manhã de segunda-feira e passou por Tóquio provocando alagamentos, deslizamentos e interrupção no tráfego. Ele foi rebaixado para um ciclone extratropical por volta das 15h enquanto estava no leste de Hokkaido.

O tufão gigante trouxe chuva particularmente pesada para a região oeste do país, despejando 800mm nas 48 horas até a noite de domingo na província de Wakayama e 700m na província de Mie, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (AMJ).

Vítimas fatais

Na província de Osaka, Yoshie Bannai, de 68 anos, foi encontrada morta dentro de um carro submerso na cidade de Kishiwada e um homem de 80 teve a morte confirmada após cair e sofrer um ferimento na cabeça na cidade de Osaka.

Também em Osaka, um homem de 88 anos morreu após ficar preso sob a veneziana de um depósito. Na província de Mie, um homem de 29 anos foi encontrado morto dentro de um carro submerso.

Na província de Wakayama, um homem de 82 anos morreu após ter sido tirado inconsciente de uma casa atingida por um deslizamento.

Masao Hirashima, de 63, morreu após ter sido atingido por um andaime de um local de construção na cidade de Fukuoka (província homônima), na noite de domingo (22), com a polícia atribuindo o acidente à forte ventania.

Na província de Yamaguchi, também no domingo, um homem de 79 anos desapareceu após seu barco ter apresentado problemas no motor e ele ter mergulhado no mar na tentativa de agarrar uma corda de outra embarcação. Seu corpo foi encontrado em uma praia a cerca de 3,3Km de distância.

Cerca de 100 pessoas ficaram feridas em todo o Japão, de acordo com a Agência de Gestão de Incêndio e Desastre.

Voos e serviços de trem cancelados

A Japan Arilines e a All Nippon Airways cancelaram mais de 100 voos na segunda-feira (23), afetando 25 mil passageiros.

Os serviços na linha Tokaido Shinkansen entre Tóquio e Osaka e alguns trens locais na capital e áreas ao redor foram suspensos durante a hora de pico da manhã.

Toyota suspendeu operações para o dia

A Toyota Motor suspendeu as operações em suas fábricas de montagem de veículos e subsidiárias nas províncias de Iwate, Miyagi, Gifu, Shizuoka, Aichi, Mie e Fukuoka durante toda a segunda-feira (23).

Vários municípios locais emitiram alertas de evacuação para alguns residentes.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN