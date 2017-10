Incrível ‘nuvem funil’ é registrada no céu do Japão

O Japão é um país conhecido pela sua beleza natural, mas no último fim de semana, as pessoas na província de Niigata foram abordadas por uma rara exibição dos céus que as deixou impressionadas por sua aparência misteriosa.

A cena foi capturada em vídeo por um residente e postada no Twitter pela empresa de meteorologia com sede em Chiba, a Weathernews, que recebeu mais de 60 mil retweets e mais de 91 mil likes em poucos dias.

Confira o vídeo abaixo e veja a inquietante nuvem redemoinho e transformação misteriosa no céu:

A cena é tão incomum que quase parece uma imagem gerada por computador, mas é absolutamente real, com a Weathernews deixando sua explicação para nos ajudar a entender o que está acontecendo no vídeo.

“Este vídeo captura a criação de um tornado conhecido como “nuvem funil”, que aparece sobre a cidade de Joetsu, na província de Niigata. Seu desaparecimento gradual foi filmado de um ponto de vista muito perto.”

A filmagem de um ponto de vista tão perto foi extremamente privilegiada, oferecendo uma imagem notável que nos mostra exatamente quando a formação do funil gira e flutua enquanto desaparece, quase diretamente acima da pessoa que registrou as imagens.

Na verdade, as nuvens funil são formadas por gotas de água condensadas, estendendo da base de uma nuvem e moldando seu formato quando combinadas com uma coluna de vento rotativa. Ao contrário de um tornado, que toca o solo e aumenta a velocidade, as nuvens funil não alcançam o solo ou uma superfície de água.

Se as condições fossem diferentes, a bela cena misteriosa teria se transformado em uma situação mais perigosa, mas felizmente ela passou sem incidentes, visto que a nuvem, subiu pacificamente ao céu.

Fonte: Twitter/wni_jp via Rocket News Imagem e vídeo: Twitter/wni_jp