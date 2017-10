Forte tufão Nº21 se desloca para o Japão

O forte tufão n.º 21, chamado de Run, com significado de ‘o que traz tempestade’, está sobre o leste das Filipinas. Mas, de acordo com a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão, ele está traçando uma rota em direção ao arquipélago japonês.

A sua pressão central é de 970hPa, provoca ventos de até 50 m/s e está avançando para o nordeste das Filipinas.

A previsão é de que ele se fortaleça, tomando a rota norte, tornando-se muito forte a partir de quinta-feira (19). Como a temperatura da água do oceano nas proximidades de Okinawa está elevada, o encontro das nuvens de chuva com o tufão requerem vigilância.

Run: possibilidade de tempestade

O arquipélago central está coberto com as nuvens das chuvas de outono desde a semana passada. O encontro dessa frente com o ar quente e úmido do tufão, aumenta a atividade dela, o que pode causar fortes chuvas.

A previsão é de que o forte tufão n.º 21 se aproxime da região central do país no começo da semana. Pode ser que por volta das 9h de segunda-feira (23) as regiões de Kyushu a Tokai sejam atingidas por ele.

É importante observar o comportamento do tufão Run acompanhando as notícias.

Fontes: AMJ e Weather News Imagem: Weather News