Forte tufão Nº21 deixa pelo menos 2 mortos em sua passagem pelo Japão

O poderoso tufão Lan, o 21º da temporada, avançou em terra na costa do Pacífico da central do Japão na manhã desta segunda-feira (23) deixando pelo menos dois mortos, um desaparecido e 89 feridos enquanto atingiu uma ampla área com forte chuva e ventania.

O tufão, que atingiu a província de Shizuoka por volta da 3h, causou alagamentos e deslizamentos de terra enquanto viajava ao longo da costa do Pacífico da principal ilha de Honshu.

Com uma pressão atmosférica de 950hPa em seu centro e ventos de até 198Km/h, o tufão Lan trouxe chuva particularmente forte para a região oeste, despejando 800mm e 700mm nas 48 horas até a noite de domingo (22) nas províncias de Wakayama e Mie, respectivamente, informou a Agência Meteorológica do Japão (AMJ).

O Rio Uda, em Mie, e o Rio Yamato, em Nara, transbordaram.

Masao Hirashima, de 63 anos, morreu após um andaime ter desabado em um local de construção na cidade de Fukuoka (província homônima), por volta das 16h50, com a polícia atribuindo o acidente aos fortes ventos. Uma rajada de vento de 87.1 Km/h foi registrada por volta das 17h20 na cidade.

Hirashima, que viu o andaime desabando enquanto ele passava pelo local, na conseguiu sair do caminho, disse a polícia.

Na província de Yamaguchi, um homem de 79 anos desapareceu após seu barco ter apresentado problemas no motor e ele ter mergulhado no mar na tentativa de agarrar uma corda de outra embarcação. Seu corpo foi encontrado em uma praia a cerca de 3,3Km de distância.

Uma pessoa desapareceu na província de Wakayama após um deslizamento ter atingido uma casa.

Fortes ventos foram observados em uma ampla área do Japão, incluindo a vila de Nagi (Okayama), onde uma rajada de vento de até 164,5Km/h foi registrada, enquanto outra de 143,3Km/h foi observada em Kobe (Hyogo).

Serviços de trem suspensos e voos cancelados

De acordo com a Japan Airlines (JAL) e a All Nippon Airways (ANA) mais de 350 voos foram cancelados no domingo, afetando cerca de 43 mil passageiros. As duas empresas aéreas também decidiram cancelar cerca de 170 voos nesta segunda-feira.

Serviços de trem foram interrompidos na linha de trem-bala Tokaido Shinkansen, enquanto trechos de vias expressas foram fechados.

Vários municípios locais emitiram alertas de evacuação para alguns residentes. Alguns conselhos regionais de votação decidiram desistir da contagem de votos para a eleição da Câmara dos Deputados para o dia até pelo menos esta segunda-feira, devido à suspensão das redes de transporte causada pelo tufão.

O tufão poderá ser rebaixado para um ciclone extratropical ao leste de Hokkaido, informou a AMJ.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK