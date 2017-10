Agência meteorológica eleva nível de alerta vulcânico em monte ao sul do Japão

A Agência Meteorológica do Japão (JMA) elevou o nível de alerta de erupção vulcânica em um grau para o pico Shinmoedake na cordilheira Kirishima, localizada na fronteira entre as províncias de Kagoshima e Miyazaki.

A JMA elevou o nível na noite de quinta-feira (5), dizendo que emitiu o alerta de nível 2 para o Shinmoedake à luz de uma recente série de pequenos tremores vulcânicos observados na área.

Um nível de alerta 2 limita a entrada em áreas perto da cratera, enquanto um nível de alerta 1 somente informa ao público a existência de um vulcão. O 5, o nível de alerta mais alto, pede às pessoas que evacuem.

De acordo com a JMA, 12 tremores foram observados no Shinmoedake no dia 23 de setembro e 39 no dia 4 de outubro. O número continua aumentando.

Levando em consideração os desenvolvimentos, erupções de pequena escala podem ocorrer em breve, e rochas podem ser lançadas dentro de um raio de 1Km a partir da cratera, alerta a JMA.

A JMA havia reduzido seu nível de alerta de 2 para 1 no dia 26 de maio após sinais de atividade vulcânica terem diminuído.

Fonte: Japan Times, Kyodo Imagem: Kyodo