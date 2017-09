Tufão Talim traz chuvas torrenciais para o norte do Japão

O tufão Nº 18, Talim, poderá trazer mais chuva para o norte do Japão durante toda esta segunda-feira (18) após índices recordes de precipitação terem sido registrados em algumas áreas no país.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (AMJ), o Talim, agora rebaixado para uma severa tempestade tropical, trouxe recordes de chuva para Hokkaido, de 100 mm a 200mm/h, até as primeiras horas dessa segunda-feira.

Desde as 5h de hoje, o Talim estava no Mar do Japão, a cerca de 30km da cidade de Sakata (Yamagata). Sua velocidade de deslocamento aumentou e se move na direção nordeste a 80km/h.

A tempestade tem uma pressão atmosférica de 975 hPa com ventos de até 100km/h em seu centro. A previsão é de que ela avance para mais perto do norte do arquipélago até a noite desta segunda-feira.

Chuvas localizadas poderão afetar as regiões de Hokkaido e Tohoku, acompanhadas de trovoadas.

Na região oeste, a província de Quioto registrou chuvas de cerca de 100mm/h na noite de domingo (17). A AMJ emitiu alertas de deslizamento de terra e inundações para várias províncias no Japão.

A tempestade está afetando os sistemas de transporte. Empresas aéreas cancelaram mais de 800 voos no domingo, principalmente de/para Kyushu e Shikoku.

Outros 230 voos para essa segunda-feira, a maioria de/para Hokkaido e Tohoku, foram suspensos.

Fonte e imagem: NHK