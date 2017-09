Tufão Nº18 se aproxima do sul do Japão trazendo chuva pesada

Fortes chuvas e ventania já atingem áreas no sudoeste do Japão neste sábado (16), enquanto o tufão Talim, o 18º da temporada, se move para mais perto das ilhas principais do país.

A Agência Meteorológica do Japão (AMJ) emitiu o alerta mais intenso de precipitação para partes da ilha de Kyushu, que foi atingida por fortes chuvas em julho que resultou em inundações.

Algumas autoridades locais em Kyushu ordenaram a evacuação de residentes e houve até cancelamento de voos, divulgou NHK.

No Aeroporto de Miyazaki, em Kyushu, o índice de chuva nas últimas 48 horas é mais do que o típico para todo o mês de setembro, segundo a emissora.

Em Shikoku, onde 300mm de chuva estavam previstos, estátuas foram removidas de seus pedestais por segurança, segundo a NHK.

A previsão é de que o tufão Talim avance em terra na ilha de Kyushu na manhã de domingo (17) e depois siga na direção nordeste, levando chuva pesada para uma ampla faixa do arquipélago.

A força do tufão foi rebaixada para a de uma tempestade tropical, de acordo com a agência de meteorologia Tropical Storm Risk.

Atualmente, a velocidade de deslocamento do tufão Nº18 é lenta e sua pressão atmosférica é de 965hPa. A velocidade máxima dos ventos perto de seu centro é de 35m/s (126km/h) e a velocidade máxima das rajadas é de 50m/s (180km/h).

Fonte: Japan Today, AMJ Imagem: ANN, AMJ