Temperaturas ficam abaixo de zero em Hokkaido pela 1ª vez neste outono

Os picos do Monte Rishirazan e do Monte Yoteizan ficaram cobertos em branco, visto que a primeira neve da temporada caiu em Hokkaido na sexta-feira (29).

As temperaturas em toda a ilha no extremo norte caíram abaixo de zero pela 1ª vez neste outono.

De acordo com a Sede Regional de Sapporo da Agência Meteorológica do Japão, essa é a primeira vez em 3 anos que temperaturas abaixo de zero foram registradas em setembro.

Os termômetros marcaram -1.2ºC em Kamishihoro, sudeste de Hokkaido, e -1ºC em Horokanai e Takinoue.

Tais temperaturas baixas normalmente são registradas em outubro ou início de novembro.

Enquanto a primeira neve foi registrada nos picos dos montes Rishirizan e Yoteizan, a primeira geada foi observada em Obihiro, sul de Hokkaido.

A 1ª neve no Monte Rishirizan, de 1.721m de altura na ilha Rishiri (Rishirito), veio 7 dias antes em comparação ao ano passado, de acordo com o Escritório Local de Meteorologia de Wakkanai.

