Forte tufão Nº18 segue em direção à ilha principal do Japão

O tufão de intensidade muito forte está se movendo na direção norte, ao longo da costa da província de Okinawa, divulgou a NHK.

Segundo a Agência Metrorológica do Japão (AMJ) o tufão Talim, o 18º da temporada, estava localizado a 250km oeste-noroeste da Ilha de Kume, se deslocando na direção norte-nordeste a uma velocidade de 15km/h ao meio-dia de hoje (14).

O tufão tem uma pressão atmosférica de 935hPa. Em Okinawa a previsão é de que as ondas cheguem a uma altura de 8m.

Na cidade de Miyakojima, na ilha de mesmo nome, em Okinawa, um índice pluviométrico de 500mm foi registrado dentro das últimas 24 horas. Segundo a AMJ, a cidade vem sofrendo o maior volume de chuvas em 50 anos.

A forte ventania do tufão derrubou árvores na cidade de Miyakojima, bloqueando estradas. Ruas ficaram inundadas.

O tufão deixou pelo menos 20.000 casas, ou mais de 80% das residências na cidade, sem energia elétrica desde as 11h desta quinta-feira.

A AMJ pede aos residentes que fiquem em alerta contra rajadas de vento, ondas altas, deslizamentos de terra e está aconselhando as pessoas a não saírem de casa. Avisos sobre raios e tornados também foram emitidos.

A previsão é de que o tufão Talim se mova gradualmente para o leste e se aproxime do oeste e leste do Japão ao longo do final de semana de 3 dias a partir de sábado (16).

Atualmente, a velocidade máxima dos ventos perto do centro do tufão é de 50m/s enquanto as rajadas máximas de vento chegam a 70m/s.

Fonte e imagem: NHK