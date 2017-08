Tufão Nº11 se forma no Pacífico

O tufão Nº11 (Nalgae) se formou no Pacífico, bem distante do arquipélago japonês, na manhã desta quarta-feira (2), por volta das 9h, de acordo com o site Weathernews.

A previsão é de que o tufão siga para o norte à medida que se desenvolve. No momento, segundo o Weathernews, o taifu não trará qualquer impacto ao Japão.

Atualmente, o tufão Nº11 se desloca a uma velocidade de 10km/h. Sua pressão atmosférica é de 998hPa e a velocidade máxima próxima ao seu centro é de 18m/s. As rajadas de vento chegam a 25m/s.

Enquanto isso, o tufão Nº5 (Noru), que estava localizado no sul do arquipélago japonês no dia 1 de agosto e que poderá se aproximar do oeste do país no final de semana, tomou um curso complicado e vem se movendo vagarosamente nos últimos 10 dias.

A Agência Meteorológica do Japão (JMA na sigla em inglês) está tendo dificuldades em informar qual trajeto o tufão Nº5 tomará.

Fonte e imagem: Weathernews, JMA