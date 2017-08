Tufão N05 atingirá regiões de Mie, Aichi, Gifu e Shiga nesta terça-feira

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o fortíssimo Tufão N05 está avançando para o noroeste muito lentamente. Atualmente, o tufão está no mar a 60km sul-sudoeste da Yakushima (Kagoshima).

A pressão ao centro equivale a 965hPa e a velocidade máxima dos ventos no centro varia entre 126~180km/h. A área de tempestades se estende por um raio de 90km a partir do centro e ventos de 90km/h ou superior estão soprando nessa área. Por volta das 11h40 desta manhã, as autoridades relataram que várias ilhas de Kagoshima entraram na área de tempestades.

A previsão da JMA indica que o tufão manterá seu curso e atingirá praticamente todo o Japão. Nesta terça-feira (8), o tufão deverá atingir o centro do Japão, trazendo ventos e chuvas extremamente fortes para as regiões de Kinki, Hokuriku, Tokai, Koshin’etsu e Kanto. Até terça-feira, o tufão passará pelas regiões de Kyushu, Chugoku e Shikoku.

Na região de Amami, nuvens carregadas de chuva continuam se formando. Pluviômetros instalados pela província de Kagoshima no bairro de Setouchi registraram chuvas extremamente forte de 132mm/h até as 7h00. Até as 11h00 de hoje, as chuvas diminuíram, mas continua forte com 75mm/h.

No bairro de Naze da cidade de Amami, a precipitação ultrapassou a marca dos 400mm nessas últimas 24 horas. Como esse número incomum equivale a 1.5 vezes da precipitação do mês de agosto, a JMA anunciou que “as Ilhas Amami estão enfrentando uma chuva torrencial histórica que acontece 1 vez em cada 50 anos“.

Por volta das 9h00, a velocidade máxima dos ventos ultrapassou os 120km/h em Tanegashima e Yakushima. Como a velocidade do tufão está relativamente lenta, espera-se que os impactos em cada região durem por muitas horas. Devido a isso, prevê-se fortes chuvas nas regiões de Amami, Tanegashima e Yakushima.

Até a tarde de domingo, espera-se que chova até 500mm no sul de Kyushu, 200mm no norte de Kyushu, 180mm em Shikoku e 100mm em Tokai. Além disso, até a tarde de segunda-feira (7), a previsão indica que chova entre 400~600mm em Shikoku, 300~500mm no sul de Kyushu, 300~400mm em Kinki e no sul de Kyushu e 100~200mm nas regiões de Chugoku e Tokai.

A JMA alerta os residentes nas regiões que serão atingidas pelo tufão a realizarem os preparativos para evacuação. Confirme se sua região será atingida diretamente pelo tufão e verifique quais são os desastres que podem acontecer e a localização dos abrigos de emergência através dos mapas de prevenção a desastres.

Fonte: NHK News