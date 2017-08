Tufão muito forte se aproxima da ilha principal do Japão

Segundo os anúncios da Agência Meteorológica do Japão (JMA), o tufão N5, considerado “forte” pelas autoridades, está se aproximando das Ilhas Amami (Kagoshima). Atualmente ele está a uma distância de 190km da região, mas continua avançando ao oeste com a velocidade de 15km/h.

A pressão equivale a 950hPa e a velocidade máxima dos ventos no centro do tufão é de 144km/h. Em um raio de 130 a partir do centro, está localizada a área de tempestade, onde a velocidade dos ventos é de 90km/h ou superior.

As autoridades alertam para ventos extremamente fortes na região de Amami a partir do início da tarde de sexta-feira (4). Como a região será atingida pela área de tempestades, espera-se que os ventos atinjam uma velocidade superior a 90km/h na região. As autoridades também alertam para maré violentíssima e ondas de 10m de altura.

A chuva também se intensificará a partir do fim da tarde de sexta-feira. Espera-se um índice de chuva de 70mm no período de 1 hora nos locais com maior acúmulo. Até a manhã de sábado (5), prevê-se que o índice pluviométrico chegue aos 300mm e aumente ainda mais nos próximos dias.

A JMA aconselha os cidadãos a se refugiarem antes da situação se tornar mais severa. A JMA também alerta para tempestades, ondas altas, deslizamentos de terra, inundações, chuvas e ventos.

A previsão indica que as regiões de Tanegashima e Yakushima, ambas ilhas de Kagoshima, entrem na área de tempestades no sábado. Neste caso, espera-se que os ventos ultrapassem os 90km/h e o mar fique bastante violento.

As autoridades alertam que será necessário muito cuidado com chuvas torrenciais, tempestades e maré violenta por longos períodos de tempo já que o tufão está se movimentando lentamente. A partir de sábado, o tufão começará a mudar sua trajetória cada vez mais para o norte e se aproximará com a mesma intensidade em Kyushu na noite de domingo (6). Devido a isso, prevê-se que cada região de Kyushu entre na área de tempestades.

Além disso, há a possibilidade de que regiões baixas próximas ao mar ou rios fiquem alagadas por causa da maré alta.

A JMA alerta os cidadãos para se prepararem previamente (para a evacuação) e acompanharem informações recentes sobre tufões. Confirme se sua região será atingida diretamente pelo tufão e verifique quais são os desastres que podem acontecer e a localização dos abrigos de emergência através dos mapas de prevenção a desastres.

Veja abaixo alguns vídeos sobre prevenção a desastres e informações úteis sobre tufões e outros.

Fonte: NHK News