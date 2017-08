Previsão do tempo: máximas de 35ºC e perigo de insolação

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), as máximas previstas para hoje (10) podem ultrapassar os 35ºC em vários locais. De acordo com a previsão, as máximas ultrapassarão os 36ºC na cidade de Takamatsu (Kagawa) e os 35ºC nas cidades de Kofu (Yamanashi), Osaka, Quioto, Nara, Wakayama, Okayama, Yamaguchi e Kochi. Confira informações mais detalhadas na imagem abaixo.

A JMA alerta para insolação e aconselha o consumo adequado de água e a utilização de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores.

Maior temperatura do ano

Segundo a JMA, ontem foi o dia mais quente do ano em Kanto. As cidades de Tatebayashi (Gunma), Kofu (Yamanashi) e a área metropolitana de Tóquio registraram as máximas de 38.8ºC, 38.1ºC e 37ºC, respectivamente. De acordo com a JMA, estas foram as maiores temperaturas deste ano.

Altas temperaturas também foram registradas por todo o Japão. As máximas de 37.1ºC, 36.8º e 35.7ºC foram registradas nas cidades de Shingu (Wakayama), Hamamatsu (Shizuoka), Shimanto (Kochi), respectivamente. Diversas outras províncias e regiões também foram atingidas por máximas superiores a 35ºC.

Fonte: NHK News