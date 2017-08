Passagem do tufão Nº5 pelo Japão deixa ao menos 2 mortos e dezenas de feridos

O tufão Nº5 (Noru) segue em direção ao Mar do Japão trazendo forte chuva para amplas áreas. Ao menos 2 pessoas morreram e 47 outras ficaram feridas, divulgou a NHK.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (AMJ) o Noru avançou em terra, na província de Wakayama, na tarde de ontem (7) após ter sido rebaixado para uma tempestade tropical no dia anterior.

Desde as 8h desta terça-feira (8), a previsão é de que a tempestade passará pela província de Niigata e se deslocará na direção norte-nordeste a uma velocidade de 25km/h. Sua pressão atmosférica é de 985hPa com ventos de até 72km/h.

Chuvas torrenciais estão atingindo locais em amplas áreas. A cidade de Maibara (Shiga) registrou 300mm de chuva desde a manhã de ontem.

Autoridades de muitos municípios estão pedindo às pessoas que fiquem em alerta para deslizamentos e inundações. Avisos de evacuação continuam em curso para cerca de 106.000 pessoas em 8 províncias.

Cerca de 450 voos foram cancelados na segunda-feira. Hoje, terça-feira, empresas aéreas decidiriam cancelar 26 voos, incluindo aqueles que conectam o Aeroporto de Haneda em Tóquio a áreas no oeste e central do Japão.

