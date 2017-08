Forte tufão Nº5 se aproxima do Japão

O forte tufão Nº5, provavelmente, se aproximará da província de Okinawa neste final de semana, trazendo forte ventania e ocasionando a formação de ondas altas, alertou hoje (3) a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O tufão Noru, o quinto da temporada, poderá se aproximar da região de Okinawa a partir de sexta (4) e posteriormente mudar seu curso, avançando pelo sul da ilha principal do Japão, Kyushu, segundo a JMA.

Desde as 9h de hoje, o tufão estava se deslocando na direção norte-noroeste ao longo do Oceano Pacífico no sul do Japão a uma velocidade de 15km/h, com rajadas de vento de até 216km/h e pressão atmosférica de 945 hectopascais, de acordo com a JMA.

Após atravessar Kyushu, é provável que o tufão siga para a região Chugoku, no oeste da ilha principal, antes de alcançar o Mar do Japão, de acordo com a previsão da JMA.

Já o Nº 11 (Nalgae) se formou na manhã de ontem (2) e a previsão é de que o tufão siga para o norte à medida que se desenvolve. No momento, segundo o Weathernews, o taifu não trará qualquer impacto ao Japão.

Fonte: JMA via Mainichi Imagem: JMA