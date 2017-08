Forte tufão Nº5 já deixa mortos e feridos no Japão

O lento e forte tufão Nº5, Noru, avançou sobre a região de Kyushu na tarde deste domingo (6), segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA). Ao menos 2 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas.

O tufão Nº5, com ventos de 180km/h, poderá seguir na direção oeste do arquipélago trazendo chuvas de até 700mm para Shikoku e 500mm a partes de Kyushu nas 24 horas até o meio-dia de segunda-feira (7), de acordo com a JMA.

Em Kagoshima, um homem de 67 anos morreu após cair com a intensidade dos ventos. Outro homem, de 84 anos, foi encontrado morto em um porto. A polícia acredita que ele caiu quando tentava verificar seu barco.

A JMA fez um alerta sobre inundações, deslizamentos, ventos violentos e ondas altas. Avisos de evacuação estão em curso para mais de 180.000 residências na região de Kyushu.

Segundo a Kyushu Electric Power, mais de 15.000 residências em Kagoshima ficaram sem energia elétrica na manhã de domingo. Os serviços de vários meios de transporte em Kyushu foram cancelados com a passagem do tufão Noru.

Fonte: NHK, Japan Today Imagem: ANN