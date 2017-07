Entenda a força do tufão N5 e por que é tão difícil prever sua trajetória

Atualmente, o tufão N5 (Noru) está avançando lentamente em direção ao arquipélago principal do Japão. A previsão indica que o tufão passará pelas Ilhas Ogasawara e, até o fim de semana, prosseguirá para o norte. O tufão N5 está sendo considerado como “tufão longevo” extremamente forte (explicação no fim da matéria).

Contudo, esta é a previsão para até este domingo (6). As autoridades não sabem ao certo o “círculo de previsão” para a próxima semana. Ao observarmos as previsões realizadas por cada instituição, veremos que há 13 possíveis rotas para o tufão.

A imagem acima mostra as possíveis rotas tufão N5 previstas por várias instituições especializadas de cada parte do planeta. O tufão poderá avançar para o leste, oeste, sul ou norte do Japão. Por que ele tem tantas rotas variadas?

Como esse tufão acompanhará a trajetória do anticiclone do Pacífico, é muito difícil calcular precisamente sua rota, que impactará bastante na força e tamanho do anticiclone.

Normalmente não é difícil prever a localização e tamanho de um anticiclone e não há tantas variações entre as previsões de cada país. Uma previsão comum é a trajetória de uma curva brusca para a direita após a aproximação por Okinawa. Entretanto, desta vez, o tamanho e a localização do anticiclone estão muito diferentes do normal. Esse é o maior motivo de divergências nos resultados dos cálculos (modelos de previsão) dos computadores pelo mundo.

Impactos em cada região

Embora sua trajetória não esteja muito bem definida, o tufão N5 afetará diretamente ou indiretamente o arquipélago japonês em qualquer trajetória.

Caso ele prosseguir na direção oeste do Japão, será necessário muito cuidado com tempestades e pancadas de chuva. Principalmente nas Península Kii, litoral de Shikoku e sul de Kyushu. Por outro lado, embora o tufão não atinja diretamente o leste do Japão, devido ao impacto da atmosfera úmida que será trazida pelo tufão, há a possibilidade de formação de pancadas de chuva.

Além disso, espera-se que faça um calor intenso em Hokuriku por causa dos ventos montanhosos.

Caso ele prosseguir na direção do leste e norte do Japão, será necessário muito cuidado com pancadas de chuva e tempestades nas áreas litorâneas dessas regiões. Neste caso, o oeste do Japão e as regiões de Tohoku e Hokuriku poderão enfrentar um calor intenso por causa do impacto indireto do tufão.

Tufão mostra indícios de “virar” para o oeste

Segundo a previsão da Agência Meteorológica do Japão (JMA), a possibilidade de o tufão avançar ao norte pela trajetória ao extremo oeste está aumentando. Isto se deve ao anticiclone ao leste do tufão que está aumentando sua força. A previsão é de que o tufão vá para o oeste e se aproxime do arquipélago principal pelas regiões mais ao sul.

Na previsão recente anunciada às 3h00 da manhã de terça-feira (1º), as autoridades indicaram a possibilidade de aproximação lenta na direção noroeste no mar ao sul do Japão. No fim desta semana, prevê-se que o tufão atinja o oeste do Japão.

Caso o tufão avance pelo “círculo de previsão”, o tufão poderá trazer grandes impactos em Shikoku, no sul de Kyushu ou nas Ilhas Amami neste domingo. Prevê-se que o tufão avançará ao norte e atingirá a latitude 30ºN.

Contudo, caso o anticiclone do tufão se intensificar ainda mais, supõe-se que o tufão avance em direção do Mar da China Oriental e não atinja o Japão.

Tufão N5 é considerado “tufão longevo” extremamente forte

Tufão longevo é o termo dado para tufões que durem por mais de 10 dias desde sua formação. Entre os anos de 1951 e 2016, houve a formação de 1.726 tufões, mas apenas 147 foram considerados longevos. Devido a isso, o tufão N5 foi enquadrado à categoria de “tufões longevos”.

Além disso, existe um outro termo para tufões que durem por mais de 14 dias (2 semanas). Tratam-se dos “tufões longevos históricos” ou “tufões longevos dentro dos longevos”. Como já faz aproximadamente 10 dias desde sua formação, o tufão N5 está dentro dos tufões longevos. Contudo, como há a possibilidade de o tufão atingir o arquipélago principal, serão 16 dias desde sua formação, o que o enquadrará na categoria dos “tufões longevos históricos”.

Entretanto, a previsão precisa da trajetória que o tufão irá tomar será definida a partir da tarde de quinta-feira (3). A partir desta data, as autoridades conseguirão prever com precisão a formação de ventos e chuvas e os impactos no dia a dia.

Fonte: Weather News e JMA via Yahoo