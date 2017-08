Calor intenso afetou várias áreas no Japão nesta quarta-feira

As temperaturas aumentaram ao longo da costa do Pacífico, nas áreas leste e oeste do arquipélago, nesta quarta-feira (9), com os termômetros atingindo os 37ºC em Tóquio e outras cidades na região Kanto, visto que a passagem do tufão Noru foi seguida por uma massa de ar quente.

A Agência de Meteorologia do Japão (AMJ) havia feito um alerta para amplas áreas, incluindo a central do país, além de Okinawa e Amami, no sul, que se prepararem para altas temperaturas.

Na região Kanto, desde as 13h de hoje, os termômetros marcaram 38.5ºC em Tatebayashi (Gunma), 37.4ºC em Koshigaya (Saitama) e 37.1ºC na central de Tóquio.

Segundo a previsão da AMJ, as altas temperaturas continuarão durante a noite de hoje, com os termômetros em algumas áreas urbanas ficando acima dos 30ºC até por volta das 21h.

Fonte: Japan Today Imagem: Bank Image