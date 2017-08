Agência meteorológica alerta para casos de insolação na região Kanto

A Agência Meteorológica do Japão (AMJ) emitiu nesta sexta-feira (25) um alerta de insolação para a região Kanto, onde o calor intenso retornou e poderá continuar.

Um sistema de alta pressão elevou as temperaturas por uma ampla área ao longo da costa do Pacífico, de Kyushu, sudoeste do Japão, a Kanto, que inclui a área metropolitana de Tóquio.

Desde as 20h de quarta-feira (24), 152 pontos de observação registraram temperaturas de 35 graus Celsius ou acima, enquanto os termômetros em 589 pontos marcaram 30 graus.

Na região de Kanto, as temperaturas atingiram 36.2 graus na cidade de Saitama, 35.1 graus na cidade de Chiba e 34.8 graus na central de Tóquio e Yokohama.

A piscina localizada no parque de diversões Toshimaen, no distrito de Nerima de Tóquio, estava lotada de visitantes na quinta-feira que tentavam se refrescar em meio às temperaturas escaldantes que atingiram os 36.4 graus no distrito.

O Toshimaen vem passando por um verão difícil. O longo período de dias consecutivos de chuva levou a uma queda de 13 por cento no número de visitantes, entre 1 e 23 de agosto, em comparação ao mesmo período do ano passado.

A região de Kanto é formada pelas províncias de Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tóquio, Chiba e Kanagawa.

Prevenção

Insolação é o mal-estar causado pela ação direta e prolongada do sol e do calor em uma pessoa. Pode ocorrer quando a pessoa passa muito tempo em um ambiente com sol, se está trabalhando em locais com alta temperatura ou se exercitando em excesso. Alguns dos sintomas são: dores de cabeça, tonturas, náuseas, pele quente e seca (sem suor), às vezes avermelhada, distúrbios visuais, fraqueza muscular, dentre outros.

Algumas medidas de prevenção da insolação são bem simples:

– Usar roupas leves, de cores claras e que não fiquem apertadas ao corpo

– Usar protetor solar com FPS 30 ou mais para evitar queimaduras na pele

– Beber muito líquido para evitar a desidratação. Prefira água, água de coco e sucos de frutas naturais e cuidado com as bebidas alcoólicas, que em excesso causam desidratação

– Cuidado com os horários mais quentes do dia (entre as 11h e 15h), bebendo bastante água e tentando permanecer na sombra

Fonte: Asahi, M. Vida Imagem: Bank Image