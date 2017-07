Tufões N9 e N10 causam danos em Taiwan e deixam mais de 100 feridos

Em 29 deste mês, o tufão N9 atingiu Taiwan e proximidades. Por volta das 21h00 do mesmo dia (horário japonês), foram confirmados ventos com velocidade máxima de 190km/h no Condado de Yilan, ao nordeste da região.

O tufão atravessou Taiwan até o dia seguinte, deixando muita destruição no local. Muitos postes de eletricidade, árvores, telhados em reformas e outros foram derrubados pelos fortes ventos. Segundo o governo de Taiwan, houve 109 feridos e aproximadamente 12.000 pessoas estão evacuadas até o momento atual.

Além disso, pancadas de chuvas causaram muitos danos principalmente no sul de Taiwan. Em algumas áreas do Condado de Pingtung, o índice pluviométrico ultrapassou os 600mm e, por causa da chuva, as áreas residenciais ficaram alagadas e houve muitos relatos de danos por deslizamento de terra em áreas montanhosas. Além disso, mais de 300 voos foram cancelados por causa do tempo ruim.

O tufão N9 já deixou Taiwan e o tempo voltou ao normal. Contudo, o tufão N10 atingiu e causou ainda mais danos à região. Devido a isso, o número de feridos subiu para 126 pessoas e, por um curto período de tempo, 600 mil famílias ficaram sem energia.

Segundo as mídias locais, esta é a primeira vez em 50 anos que dois tufões atingem sucessivamente a região. As autoridades estão alertando os cidadãos sobre os danos causados por chuvas e tempestades.

Fonte: Mainichi Shimbun e NHK News Imagem: NNN News