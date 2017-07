Tufão Nº5 se intensifica rapidamente para um supertufão

O tufão Nº5 (Noru), que se intensifica rapidamente para um supertufão no Oceano Pacífico oeste, sendo equivalente a um ciclone tropical de categoria 5, eventualmente, poderá representar uma ameaça para o Japão na próxima semana, de acordo com o site Weather Channel.

Ventos máximos sustentados aumentaram em aproximadamente 69mph nas 24 horas que terminaram na tarde de domingo (30). A rápida intensificação é quando tais ventos aumentam em pelo menos 35mph em 24 horas ou menos.

Devido ao enfraquecimento dos ventos formados em razão de uma grande área de pressão atmosférica, o Noru poderá vaguear perto de Iwo To, uma ilha japonesa, em grande parte desta semana.

Não se pode descartar um eventual impacto em terra no Japão, mas isso não deve acontecer até a próxima semana, se ocorrer de fato. Contudo, cita o Weather Channel, o Japão deve continuar monitorando o progresso do tufão Nº5.

Enquanto isso, o Noru vai gerar ondas altas que chegarão à costa japonesa do Pacífico nesta semana e persistirão por dias.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA), atualmente, a intensidade do tufão Noru é classificada como muito forte, mas sua velocidade de deslocamento é lenta. Sua pressão atmosférica é de 940hPa e a velocidade máxima dos ventos em seu centro é de 45m/s. As rajadas máximas de vento chegam a 65m/s.

Há dois outros tufões no Pacífico, o Nº9 (Nesat) que já enfraqueceu e o Nº10 (Haitang), que segue em direção a Taiwan.

Fonte: Weather Channel, JMA Imagem: JMA, Weathernews