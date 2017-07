Tufão Nº3 causa chuvas fortes, apagões em cidades e alertas de evacuação

Segundo o anúncio da Agência Meteorológica do Japão (JMA), por volta das 8h00 desta terça-feira (4), o tufão N.03 (Nanmdol) atingiu a cidade de Nagasaki e arredores. Às 11h00, as autoridades confirmaram que o tufão está avançando na direção leste-nordeste numa velocidade de 50km/h.

A pressão central é de 900hPa, e as velocidades máximas dos ventos variam entre 90 ~ 126km/h no olho do tufão. Dentro de um raio de 150km a noroeste e 190km sudeste, ventos de até 54km/h estão sendo soprados.

Não há áreas de tempestades do tufão, mas os ventos estão se intensificando no norte de Kyushu. Por volta das 10h00 da manhã, foram registrados ventos de 148km/h em Asoyama (Kumamoto) e 104km/h na cidade de Kumamoto.

Por causa do tufão, nuvens carregadas de chuva formaram-se em Shikoku e Kyushu e, por volta das 10h20, foram registradas chuvas extremamente fortes nas regiões. Na cidade de Aso (Kumamoto) e no bairro de Ino (Kochi), os pluviômetros marcaram chuvas de 81.5mm e 50mm, respectivamente. Por causa dessa chuva intensa, foi emitido o “alerta de informações de deslizamentos de terra” na província de Kumamoto.

A previsão indica que o tufão continuará prosseguido na direção leste, atingindo as regiões de Shikoku, Kinki, Tokai e arredores. Há o perigo de chuva intensa de 50mm/h em alguns locais do oeste do Japão, e chuvas ainda mais fortes em Shikoku.

Estima-se que a quantidade de chuva que cairá até a manhã de quarta-feira (5) seja de: 250mm em Shikoku, 200mm ao norte de Kyushu, 150mm ao sul de Kyushu, Kinki e Ilhas Izu, 120mm em Tokai e 100m na região de Chugoku.

Além disso, poderá haver a formação de rajadas de vento extremamente fortes no oeste do Japão. Espera-se que a velocidade máxima dos ventos seja de 90km/h em Shikoku e ao norte de Kyushu, 83km/h em Kinki e ao sul de Kyushu, 72km/h em Tokai e nas Ilhas Izu. Contudo, os ventos poderão atingir a velocidade instantânea máxima de 108 ~ 126/h em alguns momentos. O mar também ficará agitado e ondas de até 6 metros de altura poderão se formar em Kyushu e Shikoku.

Há também a possibilidade de o tufão aumentar sua velocidade e as chuvas e ventos se intensificarem repentinamente nas áreas que serão atingidas.

Apagões em Kumamoto e Nagasaki

Segundo a Kyushu Denryoku, devido aos impactos do tufão, inicialmente cerca de 68.500 residências ficaram sem luz em Kumamoto. Em Nagasaki, o apagão atingiu aproximadamente 6.400 residências. Atualmente, a companhia está realizando as medidas necessárias, mas 21.200 residências em Kumamoto continuam sem luz. Em Nagasaki, 5.900 locais continuam sem energia.

Alerta de evacuação em Tokushima

Devido aos perigos da aproximação do tufão, foi emitido o “alerta de preparação para evacuação”, para as pessoas idosas e com deficiência física, para 3.362 famílias (7.016 pessoas) em todo o bairro de Minami (Tokushima).

Cancelamento de voos em Kyushu

Segundo os aeroportos de Kyushu, 19 voos em Nagasaki, Saga e Kumamoto da ANA foram cancelados. Quatorze voos que iriam partir ou aterrissar em Fukuoka, Kagoshima e Oita, também foram cancelados, além de outros 10 voos da Solaseed Air.

Como há a possibilidade de o tufão mudar sua trajetória, informações adicionais sobre a operação de voos serão anunciadas no website das companhias aéreas ou nos centros de consulta por telefone.

Fonte: NHK News