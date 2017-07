Tufão Nº 9 se forma no Pacífico

O 9º tufão da temporada (Nesat) se formou hoje no Pacífico, por volta do meio-dia, ao leste das Filipinas, de acordo com o site Weathernews.

O tufão Nº9 poderá se intensificar e seguir no sentido norte, em direção ao Japão. Os efeitos do Nesat podem trazer chuva forte e ondas altas para a costa de Okinawa.

Atualmente, a velocidade de deslocamento do tufão Nº 9 é de 15km/h. Sua pressão atmosférica é de 996hPa e a velocidade máxima dos ventos em seu centro é de 72km/h. As rajadas de vento chegam a 108km/h.

Enquanto isso, o forte tufão Nº5 (Noru) continua se movimentando em direção ao arquipélago japonês, com sua rota se curvando um pouco para o sul. Já os tufões Nº 6 e Nº 8 se tornaram depressões tropicais na noite de terça (25).

Fonte: Weathernews e JMA Imagem: Tenki.jp