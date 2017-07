Temperaturas de 35ºC ou mais foram registradas em vários locais no Japão

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), as temperaturas estão subindo em cada região devido a ventos quentes vindos do Norte no Leste e Oeste do Japão.

Até as 16h45 de hoje, as temperaturas mais altas registradas foram: 36.2ºC na Vila de Iinan, em Matsusaka (Mie), 35.7ºC nas cidades de Shizuoka, Toyooka (Hyogo) e Miyazaki, 35.2ºC na cidade de Tottori, e 35ºC em Toyama. No centro de Tóquio, os termômetros registraram a máxima de 32.5ºC. Em vários locais do Japão foram registradas as máximas mais quentes de todo o ano.

A previsão indica que as temperaturas continuarão a aumentar, e a JMA emitiu o alerta de “informações sobre altas temperaturas”. A JMA aconselha o consumo de água e manter o ambiente sempre arejado e fresco para prevenir-se da insolação.

Fonte: NHK News