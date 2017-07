Previsão de temperaturas superiores a 35ºC

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), neste último domingo (9), as cidades de Tatebayashi (Gunma) e Fukushima (província homônima) registraram as máximas de 37ºC e 36.6ºC, respectivamente, e 40% dos 600 pontos de observação da JMA nas regiões do leste do Japão e de Tohoku registraram as maiores temperaturas deste ano.

A previsão indica que o calor intenso deva continuar nesta segunda-feira (10), e estima-se que as temperaturas aumentarão em várias regiões. A temperatura máxima esperada é de 36ºC nas cidades de Fukushima e Kumagaya (Saitama), 35ºC nas cidades de Nagano (província homônima), Utsunomiya (Tochigi), Yokote (Akita) e Yamagata (província homônima), e 34ºC em Morioka (Iwate) e no centro de Tóquio.

A JMA emitiu o alerta de “informações de cuidados com temperaturas altas” para várias regiões. Além disso, a JMA pede cuidado com insolação e aconselha a ingestão de água.

Contudo, prevê-se que as temperaturas aumentem no decorrer do tempo e a atmosfera quente e úmida atinja também o oeste do Japão, trazendo máximas superiores a 30ºC mesmo para o norte de Kyushu, que estava sob uma chuva intensa histórica.

Não apenas a temperatura, mas a umidade também subirá a níveis elevados, e a JMA alerta para insolação em atividades ao ar livre nas áreas afetadas pela chuva intensa da semana passada.

Leste do Japão – Kanto, Hokuriku, Tokai e Hokuriku

Oeste do Japão – Kinki, Chugoku, Shikoku e Kyushu

Fonte: NHK News