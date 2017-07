Nagoia ficou alagada na noite de quarta-feira

Os bombeiros tiveram que entrar em ação em diversos pontos da cidade de Nagoia, na noite de quarta-feira (12). Logo após 20h30, o cruzamento de Chikusa ficou alagado, chegando a formar pequenas ondas, informou a CBC TV.

Com a inundação da passagem subterrânea do bairro de Moriyama foi necessário bloquear o tráfego de veículos. Mas, 1 táxi acabou se inundando até o teto, segundo informações dos bombeiros para a NHK. O taxista conseguiu sair do veículo e não teve lesões.

De acordo com a NHK, as ruas e avenidas do centro da cidade chegaram a registrar 15cm de altura de alagamento. A FNN mostrou imagens da água entrando pelas escadarias da estação de metrô do centro da cidade.

Segundo o noticiário da CBC, as pancadas de chuva foram de 76mm em Higashi-ku e 88mm em Moriyama, em apenas 1 hora. De acordo com os telefonemas recebidos pela Polícia de Nagoia, foram 29 pontos de inundação na cidade, sem nenhum registro de pessoa ferida.

No total foram 4 casas inundadas em 4 bairros e mais 14 que a água chegou ao nível do piso em Nagoia.

Além dos alagamentos, outros danos em Inuyama

Por causa da chuva intensa, ocorreu um deslizamento no lado norte, próximo ao Monkey Park, em Inuyama (Aichi). Não houve feridos, segundo a CBC. A emissora registrou também vários pontos da cidade com alagamento, no período da tarde, na quarta-feira.

De acordo uma empresa de meteorologia privada, Franklin Japan, foram registrados 3.500 raios, no período das 15 às 17h00, na quarta-feira, em Inuyama. Observou-se que 4 raios caíram nas proximidades do Castelo de Inuyama (Aichi), patrimônio da humanidade. Dos dois elementos de decoração no telhado, shachihoko, um foi danificado, por volta das 16h00. Supõe-se que tenha sido atingido por um raio.

Fontes: NHK, CBC, FNN e Chunichi Fotos: FNN, Twitter e Chunichi