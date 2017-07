Menos neve e mais ‘dias de verão’ em Hokkaido, mostra relatório climático

A temperatura média anual de Hokkaido subiu cerca de 1.6 grau ao longo de um período de 100 anos e poderá aumentar mais 3 graus até o final deste século, de acordo com um relatório de mudança climática.

A ilha no extremo norte do Japão poderá ter mais dias com chuva, menos neve e cerca de 1 mês de “dias adicionais de verão” nesse tempo em razão do aquecimento global, de acordo com o relatório sobre mudança climática publicado pela Sede Regional de Sapporo da Agência Meteorológica do Japão (JMA).

As temperaturas médias foram trabalhadas a partir de dados tirados de 7 principais pontos de observação entre 1898 e 2015.

As cidades de Sapporo e Asahikawa tiveram as maiores altas, em 2.4 graus e 1.9 graus respectivamente, para o período de 100 anos. De acordo com o relatório, o fenômeno “ilha quente”, em que as temperaturas continuam altas mesmo durante a noite devido aos arranha-céus e concreto que acumulam calor, foi um dos fatores por trás dos aumentos nas temperaturas em tais centros urbanos.

Ainda nessa época, a média anual de neve em Hokkaido poderá diminuir em cerca de 50cm, enquanto a previsão do acúmulo máximo de neve cairá em cerca de 20cm.

A sede da JMA também comparou os níveis de chuva a partir de 6 pontos de observação em Hokkaido entre 1898 e 2015.

Com exceção de Sapporo, onde um aumento foi observado, não houve grandes mudanças no índice de chuva anual ao longo do período.

Contudo, de acordo com informação coletada pelo Sistema Automático de Aquisição de Dados Meteorológicos em 166 pontos em Hokkaido, o número de temporais torrenciais de 30mm por hora ou mais vem aumentando.

No final do século 21, o índice anual de chuvas poderá aumentar em uma média de 10 por cento em Hokkaido, principalmente na costa do Oceano Pacífico e do Mar do Japão.

Fonte: Asahi Imagem: Portal Mie