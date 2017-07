Mais de 400.000 pessoas recebem ordem de evacuação; 15 desaparecidos em Kyushu

Nota: as autoridades estão atualizando o número de desaparecidos e feridos nesta manhã, iremos publicar mais notícias nas próximas horas.

Nesta quarta-feira (5), um chuva histórica caiu sobre as províncias de Fukuoka, Oita e Saga. Muitas vilas e municípios pequenos ficaram isolados devido ao transbordamento de rios e destruição de pontes em Fukuoka e Oita. Em ambas as províncias, há pelo menos 15 desaparecidos, incluindo crianças. Também foi confirmado o desaparecimento de outros 3 funcionários de Fukuoka encarregados da vigilância das cidades.

O “alerta especial de chuvas fortes”, o maior alerta do tipo, foi emitido pela Agência Meteorológica do Japão (JMA) para 31 municípios da região, incluindo as cidades de Asakura (Fukuoka), Kurume (Fukuoka) e Hita (Oita).

A JMA anunciou as “informações de chuvas históricas em curto espaço de tempo” para a região por causa da estimativa de chuvas de 110 ~ 120mm/h em Tosu (Saga) e Toho (Fukuoka). Na cidade de Asakura, foi observado o acúmulo de chuva de 515.5mm em Asakura e 329.5mm em Hita. Ambos foram índices históricos e os maiores já observados nas províncias. A ordem de evacuação foi emitida para aproximadamente 430.300 pessoas nas províncias de Fukuoka e Oita.

Segundo a Polícia de Fukuoka, entre as 16h00 e 18h30, perdeu-se contato com pelo menos 15 pessoas, que continuam desaparecidas. Dentre elas, inclui-se uma criança que desapareceu em Asakura. Informação emitida as 8h30.

As províncias de Oita e Fukuoka pediram ajuda das Forças de Autodefesa do Japão (Jieitai), além da ordem de evacuação emitida para Hita, Chikuzen (Fukuoka) e todo o território das cidades de Asakura e Kurume.

Na cidade de Asakura, aproximadamente 300 famílias estão isoladas em Hinashiro devido à inundação do Rio Katsura. Outras 70 pessoas estão isoladas em duas escolas de Masue, em Asakura, 5 em Takagi e 17 na região de Onigajo. Também há informações de casas que foram levadas em Hakihoshimaru (Fukuoka) por causa da inundação.

Segundo o Departamento de Desenvolvimento Regional de Kyushu, o Rio Hikusan transbordou e inundou o bairro de Soeda (Fukuoka). A ponte ferroviária da linha Kyudai da JR, que passa pelo Rio Hanatsuki, em Hita, foi levada pelas águas. Segundo as autoridades, 3 barragens da bacia do Rio Hanatsuki foram destruídas.

Segundo a JMA, a previsão indica que a chuva forte continuará em alguns locais nesta quinta-feira (6). A JMA continuará emitindo informações e alertas sobre inundações e deslizamentos de terra.

Fonte: Nishi Nihon Shimbun Imagens: Asahi Shimbun