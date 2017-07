JMA alerta sobre os Tufões N05 e N09

O fortíssimo Tufão N05 poderá se aproximar das Ilhas Ogasawara até sábado (29), trazendo ventos violentos e maré alta. Já o Tufão N09 poderá se aproximar das Ilhas Sakishima, na província de Okinawa, e, futuramente, atingir a província. A JMA alerta sobre a possibilidade de tempestades e maré alta em diversas regiões do país.

Tufão N05

Segundo as observações da JMA, às 6h de sexta-feira (28), o fortíssimo Tufão N05 estava avançando para o oeste-sudoeste com a velocidade de 30km/h na direção do Pacífico, a 480km da Chichi-jima, nas Ilhas Ogasawara.

A pressão atmosférica no centro e a velocidade máxima dos ventos equivalem a 975hPa e 126km/h, respectivamente. Dentro de uma área a 80km do centro do tufão, foi registrada ocorrência de ventos de 90km/h.

A previsão indica que o tufão irá se aproximar das Ilhas Ogasawara até sábado e, a partir desta sexta-feira, a maré ficará mais violenta conforme o passar do tufão. Além disso, fortes ventos soprarão na direção do continente e, consequentemente, a maré ficará ainda mais agitada e, a partir de domingo (30), haverá o perigo de chuvas extremamente fortes.

Nas Ilhas Ogasawara, está prevista a formação de ondas de mais de 8m de altura e ventos de até 108km/h. Após isso, o tufão começará a perder força. Contudo, a JMA alerta sobre a formação de tempestades e maré violenta nas Ilhas Ogasawara a partir de domingo.

Informações atuais (9h00 – sexta-feira)

Tamanho: Sem informações

Força: Forte

Direção-Velocidade: Oeste-sudoeste-30km/h

Pressão atmosférica no centro: 975hPa

Velocidade máxima dos ventos: 126km/h

Velocidade máxima instantânea dos ventos: 180km/h

Tufão N09

O Tufão N09 está avançando para o norte-noroeste com a velocidade de 15km/h em direção a Okinawa.

A pressão atmosférica no centro e a velocidade máxima dos ventos equivalem a 985hPa e 108km/h, respectivamente. Dentro de uma área a 60km do centro do tufão, uma tempestade de velocidade superior a 90km/h está soprando.

Há o perigo de o Tufão N09 se aproximar das Ilhas Sakishima, em Okinawa, neste sábado. A previsão indica que os ventos ficarão mais fortes nesta sexta-feira e, a partir do sábado, ventos extremamente fortes poderão soprar e, consequentemente, a maré também poderá ficar muito violenta.

A JMA alerta sobre o perigo de ondas altas e fortes ventos na região.

Informações atuais (9h00 – sexta-feira)

Tamanho: Sem informações

Força: Sem informações

Direção-Velocidade: Norte-noroeste-15km/h

Pressão atmosférica no centro: 985hPa

Velocidade máxima dos ventos: 108km/h

Velocidade máxima instantânea dos ventos: 144km/h

Fonte: Weather News e NHK News