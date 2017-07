Cuidado com a insolação: temperaturas acima de 35ºC em várias regiões

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), embora a previsão para esta quinta-feira (13) indique tempo nublado ou chuvoso para as regiões costeiras do leste e norte do Japão, o tempo estará ensolarado no oeste do país. Segundo a previsão, as máximas serão de 36ºC em Osaka e 35ºC em Okayama e Quioto.

Além disso, mesmo nas áreas do norte de Kyushu afetadas pela chuva intensa, as máximas serão bastante elevadas. Segundo a previsão, as máximas serão de 36ºC em Hita (Oita) e 35ºC em Kurume (Fukuoka) e cidades próximas.

A JMA anunciou o alerta de “informações de cuidados com temperaturas elevadas” para várias regiões do oeste do Japão. Devido a isso, as autoridades alertam sobre o perigo real de insolação e aconselham os cidadãos a manterem os ambientes arejados e se hidratarem de forma adequada.

Fonte: NHK News