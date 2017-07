Chuvas intensas continuarão na região de Hokuriku

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), está chovendo intensamente em Hokuriku desde segunda-feira (24) devido à influência dos ventos quentes e úmidos soprados da frente atmosférica estacionada na região.

Até as 11h30 desta manhã (25), uma chuva intensa de 33mm por hora foi registrada na cidade de Ono (Fukui). Além disso, na cidade de Niigata, os pluviômetros registraram uma chuva forte de 27.5mm por hora.

Na província de Niigata, a chuva que caiu durante as últimas 72 horas ultrapassou os 219.5mm em Aikawa, na cidade de Sado, o equivalente a 1.3 vezes a mais do que a média do mês de julho.

Até o momento atual, foi emitido o alerta de “informações de perigo de deslizamentos de terra” para as organizações municipais emitirem o alerta de evacuação devido ao perigo da situação.

Como a frente atmosférica se estacionará na região, há o perigo de chuvas intensas de 30mm por hora acompanhadas por trovoadas até a noite desta terça-feira na região de Hokuriku e na província de Niigata. Prevê-se o acúmulo de chuva equivalente a 80mm em alguns locais.

A JMA alerta sobre os perigos de inundações de áreas de baixo relevo, enchentes e deslizamentos de terra e da formação de rajadas de ventos e raios.

Fonte: NHK News