Calor intenso movimenta atendimento em hospitais no Japão

Com a continuidade do intenso calor no Japão, só no domingo (16), centenas de pessoas foram levadas a hospitais em todo o país com sintomas de insolação

Segundo informações de departamentos do corpo de bombeiros e a polícia, ao menos 846 pessoas receberam tratamento médico nas 47 províncias do Japão. Uma mulher de 59 anos foi encontrada inconsciente em um estacionamento na cidade de Ota (Gunma).

A temperatura mais alta do dia, de 36ºC, foi registrada na cidade de Mobara (Chiba). As temperaturas diurnas excederam os 35ºC em muitas cidades no país.

Por província, o maior número de pacientes que recebeu tratamento médico foi Aichi (60), Osaka (57), Chiba (51), Tóquio (47) e Gunma (15).

O que é a insolação

A insolação é um mal-estar decorrente da exposição prolongada ao sol intenso ou ao calor. Os sintomas mais frequentes são desidratação, queimaduras de pele, dor de cabeça, tontura e febre. Nos casos mais graves, pode ocorrer perda de consciência.

Pode ocorrer quando a pessoa passa muito tempo em um ambiente com sol, se está trabalhando em locais com alta temperatura ou se exercitando em excesso.

Alguns cuidados para prevenir a insolação é ingerir mais líquidos do que a sede sinaliza, evitar a exposição demasiada aos raios solares no horário entre as 10h e 16h, usar roupas leves e claras de algodão, manter o ambiente fresco e uma alimentação leve, com frutas e verduras.

Fonte imagem: NHK