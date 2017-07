Calor intenso em todo o Japão

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), a previsão indica que as temperaturas se elevarão em todo o Japão nesta segunda-feira (17). De acordo com a previsão, as máximas durante o dia serão de 37ºC nas cidades de Saitama e Kofu, 36ºC em Maebashi, 35ºC em Tóquio, Shizuoka, Fukuoka e Hita (Oita).

A JMA emitiu o alerta de “informações de cuidados com temperaturas elevadas” para várias regiões. Além disso, a JMA também alerta sobre o perigo de insolação e aconselha os cidadãos a ingerirem bastante água e a manterem os ambientes frescos e arejados.

Previsão de pancadas de chuvas com trovoadas em Hokuriku e ao norte de Kinki

Por outro lado, até a noite de segunda-feira, a frente atmosférica que estava em Tohoku e proximidades irá seguir para o sul do Japão. Devido a isso, ventos úmidos e quentes soprarão em direção à frente atmosférica e, além das temperaturas se elevarem, a atmosfera ficará instável em amplas áreas do leste e oeste do Japão com a possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas em várias regiões.

A JMA alerta sobre a possibilidade de formação de rajadas de ventos e pancadas de chuvas com trovoadas, inundações de rios e alagamentos de áreas de baixo relevo.

Fonte: NHK News