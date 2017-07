Calor escaldante no Japão vai durar até outubro

Segundo a previsão para os próximos três meses anunciada pela JMA, entre os meses de agosto e outubro, o país inteiro ficará exposto a ventos quentes e as temperaturas serão mais elevadas do que a média anual.

Embora esteja previsto um “calor equivalente ou acima da média” no leste e norte do Japão em agosto, fará um “calor acima da média” no oeste do país e em Okinawa devido à forte influência do anticiclone subtropical do Pacífico.

Além disso, o mês de setembro será mais quente do que a média anual e outubro será tão ou mais quente do que a média. Mesmo em pleno outono, a previsão é de temperaturas quentes em todo o país.

Contudo, a precipitação em agosto será igual ou superior à média anual por causa do impacto de centros de pressão atmosférica e frentes climáticas nas regiões do leste voltadas ao Mar do Japão e no norte do país. Entretanto, a precipitação nas regiões do leste voltadas ao Pacífico e nas áreas a oeste voltadas ao Mar do Japão será “quase igual à média anual”, enquanto naquelas a oeste voltadas ao Pacífico e em Okinawa a precipitação será “abaixo da média”.

Nos meses de setembro e outubro, devido à influência de anticiclones migratórios, a precipitação será “abaixo ou quase igual à média anual”.

Motoaki Takekawa, meteorologista da Divisão de Informações Climáticas da JMA, comentou: “O calor insuportável deverá continuar até agosto em todo o país e persistirá mesmo após setembro. Aconselho a todos realizarem os cuidados necessários em relação à insolação e utilizar o ar-condicionado e outros para refrescar os ambientes. Peço a todos que também confiram informações climáticas sobre as chuvas.”

Fonte: NHK News