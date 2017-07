Calor intenso deve continuar por mais uma semana

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), as temperaturas altas e os dias ensolarados deverão continuar até o fim do mês devido ao impacto da alta pressão atmosférica, que soprará ventos quentes, estacionada no país.

De acordo com a JMA, a temperatura média em cada região entre os dias 1 e 19 deste mês estão mais elevadas em relação à média anual. Segundo as autoridades, as temperaturas estão 3ºC acima da média no centro de Tóquio, 2.4ºC em Fukuoka (província homônima), 2.3ºC em Nagoia (Aichi), 2ºC em Niigata (província homônima), 1.7ºC em Takamatsu (Kagawa), 1.6ºC em Osaka (província homônima) e 1.5ºC em Hiroshima (província homônima).

Além disso, até a última quinta-feira (20), por 16 dias seguidos, foram registradas temperaturas superiores a 30ºC em Tóquio e Tatebayashi (Gunma). Além disso, a cidade de Tatebayashi registrou temperaturas superiores a 35ºC durante 12 dias.

A previsão é de que esse calor intenso continue por mais uma semana em todo o Japão. A JMA emitiu as “informações meteorológicas gerais relacionadas à temperaturas altas por longos períodos” e alerta sobre os perigos de insolação e danos à colheita.

Fonte: NHK News