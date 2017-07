3 mortes em Kyushu, 6 desaparecidos e chuvas históricas

Os noticiários informaram que foram confirmadas 3 mortes até o final da tarde desta quinta-feira (6). Um deles era um bombeiro voluntário, 43 anos, o qual foi pego de surpresa com o deslizamento ocorrido na cidade de Hita (Oita). Ele foi socorrido com parada cardiorrespiratória mas sua morte foi confirmada no hospital.

Mais 2 mortes foram confirmadas na cidade de Asakura (Fukuoka): um homem foi encontrado morto e o corpo de uma outra pessoa não foi possível identificá-la ou saber o sexo.

Segundo o noticiário da ANN, a Polícia da Província de Fukuoka informou que até o final da tarde, 6 pessoas ainda continuam desaparecidas.

Em Nakatsu (Oita), uma casa foi atingida pelo deslizamento, mas o homem que lá se encontrava conseguiu fugir a tempo.

O índice pluviométrico registrado na cidade mais atingida da região Kyushu foi histórico: 543,5mm.

No final da tarde todos os alertas especiais para Oita e Fukuoka foram cancelados, sendo alterados para chuvas fortes e inundações.

Apesar disso, ainda há ordem de evacuação em várias cidades das 3 províncias. Na província de Fukuoka, para 55.342 pessoas; em Oita, para 52.487 e, em Kumamoto, para 754 pessoas.

Há instruções para evacuação nas províncias de Fukuoka, para 21.723 pessoas; em Oita, para 14.589 e em Kumamoto, para 73.068 pessoas.

Fontes: Sankei, ANN e NHK