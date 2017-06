Temporada de chuvas em boa parte do Japão

Esta quarta-feira (7) será muito chuvosa e fria em relação aos dias anteriores, indicando o início do tsuyu (temporada de chuvas). Ontem, as regiões de Kyushu e a província de Yamaguchi já entraram no tsuyu.

Oeste do Japão: cuidado com os fortes ventos e chuvas

Devido às frentes frias com nuvens carregadas de chuvas e ao ar úmido, hoje será um dia bastante chuvoso.

As chuvas poderão se intensificar em alguns momentos, e é aconselhável o uso de guarda-chuvas ou capas de chuva quando for sair de casa.

Além disso, os ventos se intensificarão nas áreas costeiras. O dia ficará chuvoso/nublado em boa parte da região e as temperaturas serão baixas.

Leste do Japão: tempo predominantemente chuvoso

Hoje será um dia predominantemente chuvoso e as nuvens começarão a tomar mais força.

A partir da tarde, a chuva tomará conta do tempo. Há a possibilidade de chover intermitentemente em Kanto e Tohoku a partir da tarde. Também tenha cuidado com a queda nas temperaturas.

*Leste do Japão: Kanto, Tohoku e algumas áreas de Tokai.

*Oeste do Japão (inclui regiões ao sul): Kinki, Chugoku, Shikoku e Kyushu.

Okinawa: Um dia abafado

Okinawa enfrentará um dia predominantemente nublado com intervalos ensolarados. Muitos lugares terão temperaturas acima dos 30ºC, e o dia será bastante abafado.

Fonte: Weathernews