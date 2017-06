Mudança brusca no tempo poderá trazer raios, granizo ou chuva nesta sexta-feira

Sobre o céu do Japão há uma massa fria e também ar úmido, o que podem provocar mudança da atmosfera, tornando-a instável. A previsão é de mudança brusca na região Kanto, durante a tarde desta sexta-feira (2), enquanto em Hokuriku e Tohoku devem ser afetadas no final da tarde. Nessas regiões há possibilidade de pancadas de chuvas fortes. Além disso, a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão alerta para raios, pancadas de chuva, rajadas de vento, tornado ou chuva de granizo.

Em Saku (Nagano), além da chuva a população recebeu granizos, por volta das 10h30 desta sexta-feira. Os maiores tinham mais de 1 cm de diâmetro. Segundo o observatório meteorológico, os granizos tinham em média mais de 5mm.

Como fica de Kanto a Kyushu

Por outro lado, na costa de Kanto a Kyushu a temperatura sobe. Com isso, a AMJ-Agência de Meteorologia do Japão informa à população para tomar os cuidados com a insolação. Temperaturas acima de 28ºC já foram registradas em diversas cidades da costa, como em Fuji (Shizuoka), de 29,8ºC.

Durante a tarde desta sexta-feira (2), a previsão é de 30ºC em Yokohama (Kanagawa) e 29ºC em Shizuoka (província homônima).

Há possibilidade de raios e rajadas de vento nessa vasta região.

Fonte: AMJ e NHK Imagem ilustrativa: Pixabay/Wikipedia