Fim da temporada de chuvas (tsuyu) em Okinawa

Segundo o Observatório de Okinawa da Agência Meteorológica do Japão (JMA), a previsão do tempo indica dias ensolarados e quentes para toda a região durante esta semana devido ao impacto de um centro de alta pressão atmosférica.

Devido a isso, o Observatório de Okinawa anunciou o fim da temporada de chuvas (tsuyu) na região, em torno das 11h00 de quinta-feira (22). Okinawa foi a região onde o tsuyu acabou mais cedo.

O fim da temporada de chuvas da região de Okinawa aconteceu um dia mais cedo que a média anual, e 6 dias mais tarde do que o ano passado.

Contudo, o período do tsuyu durou por 30 dias e foi 5 dias mais curto do que a média anual, mas 9 dias mais longo do que o ano passado.

Atualmente, as praias de Tomigusuku, ao sul de Okinawa, estão repletas de turistas e famílias aproveitando o local. No centro da capital de Naha é possível observar muitas pessoas andando com lenços para limpar o suor e garrafas de água.

Fonte: NHK News