Dias com pouca chuva continuam mesmo durante a temporada de chuvas (tsuyu)

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA, sigla em inglês), as regiões do Oeste e Leste do Japão estão passando por dias com pouca precipitação.

Entre os dias 21 de abril e 13 de junho, a precipitação em alguns lugares foi muito abaixo da média. Nos lugares com maior precipitação, choveu 96.5ml no centro de Tóquio, 97.5ml em Wakayama (província homônima), 106.0ml em Shimonoseki (Yamaguchi), 107.5ml em Nagoia (Aichi) e 108.5ml em Shizuoka (província homônima). Todos esses números equivalem a 30%~40% da média.

Desde que a JMA anunciou o início da temporada de chuvas (tsuyu) nesses lugares entre os dias 6 e 7 de junho, não houve registros de chuvas fortes.

Na próxima semana, espera-se que as frentes de “tsuyu” estacionem no sul do país e não subam para o norte, atingindo as regiões centrais da ilha principal (Honshu).

A JMA está soltando “informações climáticas gerais sobre pequenas chuvas”, e alerta sobre a administração de produções agrícolas.

Contudo, em relação às províncias de Hokuriku e Tohoku (norte e nordeste do Japão), que ainda não entraram no “tsuyu”, a JMA anunciou que não há indícios do início da temporada de chuvas, embora normalmente inicie até o dia 14 de junho.

Fonte: NHK News